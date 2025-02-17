Инцидент попал на видео: в Сургуте во время движения у автобуса отвалилось колесо

В Сургуте у автобуса «СПОПАТ» во время движения отвалилось колесо, сообщил muksun.fm.

Свидетелем инцидента стал подписчик Muksun.fm. Он ехал по дороге на автомобиле и снял видео происшедшего. Так, посреди дороги лежало колесо. Автор видео уверен, что колесо отвалилось у пассажирского автобуса, следовавшего по линии на улице Профсоюзов. Мужчина рассказал, что отвалилось переднее колесо.

На видео видно, что автобус стоял посреди дороги. Колесо лежало сзади транспортного средства, примерно в нескольких метрах. По данным горожанина, автобус принадлежит компании «СПОПАТ». Предположительно, в салоне находились пассажиры. Автобус находился в левой полосе, что могло затруднить эвакуацию людей. Однако данный процесс на видео не попал.

Корреспондент Muksun.fm в телефонном режиме пытался связаться с директором компании «СПОПАТ» Александром Поповым, но на данный момент получить комментарий не получилось. По данным издания, ранее перевозчик вошел в список четырех компаний, которые получили штрафы после жалоб горожан. Специалисты проверили состояние транспортных средств и выявили нарушения.

Ранее в Кемерове на линии заметили трамвай с пассажирами, из которого валил дым.