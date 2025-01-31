В Кемерове на линии заметили трамвай с пассажирами, из которого валил дым

Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором зафиксировано возгорание трамвая в Кемерове, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В кемеровской электро-транспортной компании подтвердили факт задымления и назвали причины происшедшего.

На кадрах, предоставленных пользователями соцсетей, видно, что задымление произошло во время движения. В трамвае находились пассажиры. В электро-транспортной компании проинформировали, что пострадавших в результате происшедшего нет. Открытого огня не было. В ведомстве отметили, что водитель принял решение снизить скорость и доехать до первой остановки, не высаживая людей.

Водитель трамвая почувствовала сопротивление качению вагона и обнаружила задымление, исходящее из-под вагона в зоне второй тележки», — указано в сообщении.

В сообщении указано, что после высадки пассажиров водитель направился на запасный путь в разворотном кольце «Суворова». Предварительно сотрудник убедился, что серьезных повреждений в транспорте нет. Водитель соблюдал низкую скорость движения. При необходимости делал паузы в движении. Водитель ожидал прибытия бригады технической помощи, не преграждая движение другим трамваям. По данному маршруту передвигаются трамваи №10 и №3.

Ранее сообщалось, что водителей Подмосковья призвали соблюдать осторожность на дорогах на фоне перепадов температур.