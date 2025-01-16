Инвалид из Кузбасса хотел получить прибыль от переданной ему государством земли

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области проинформировала о возвращении земельного участка администрации Новокузнецкого района, который ранее был передан местному жителю по льготной программе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что участок был выдан местному жителю 20 лет назад с правом выкупа территории в дальнейшем. Земля расположена в престижном районе. В ходе проверки выяснилось, что мужчина не пользовался участком. Он разрешил третьему лицу пользоваться землей. После заключения сделки землю выставили на продажу за 750 тыс. руб.

«Таким образом, обращаясь в комитет по управлению муниципальным имуществом для получения в упрощенном порядке земельного участка, гражданин изначально не намеревался использовать его для улучшения своих жилищных условий», — указано в сообщении.

В ведомстве предположили, что мужчина изначально воспользовался льготной категорией. Правоохранители были уверены, что местный житель получил участок по упрощенной форме без объявления торгов и без конкуренции с целью передачи его лицу, который такими льготами не наделен. Прокуратура отправила иск в суд с требованием аннулировать действие договора.

Суд учел все доказательства, предоставленные ведомством. Требования прокурора суд признал справедливыми. Иск удовлетворен в полном объеме.

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