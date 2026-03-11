Инвесторы бегут из Дубая? Эксперт рассказал, как политика Ирана угрожает доходам россиян

Состоятельные жители Екатеринбурга приобретали в Дубае недвижимость и открывали бизнес. Финансовый аналитик Константин Селянин рассказал, как нестабильная ситуация в регионе отразится на доходах россиян, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт высказал мнение, что в Эмиратах открывали бизнес и покупали недвижимость не только россияне. Аналогичным образом поступали граждане разных стран, в том числе состоятельных. Регион ориентирован на иностранцев, для которых была введена удобная система налогообложения. По мнению Селянина, теперь отношение многих иностранных граждан изменилось.

«Эмираты воспринимались как некая тихая гавань для капитала с крайне дружелюбным режимом налогообложением», — отметил экономист в беседе с TagilCity.ru.

По словам эксперта, если в Иране достаточно быстро произойдет смена политического режима, обстановка может нормализоваться в короткие сроки. Но ключевое условие — именно смена власти: к руководству должно прийти правительство, настроенное более миролюбиво или хотя бы менее враждебно и радикально по отношению к соседям. Однако в стране с населением 90 миллионов человек такие перемены возможны только изнутри — внешнее давление здесь не сработает.

«Сейчас это нервная реакция, понятно, что какие-то отскоки могут быть и вверх, и вниз. Если угроза обстрелов сохранится при нынешнем режиме в Иране, это будет уже не паническая реакция, а установившийся тренд», — отметил Константин Селянин.

По мнению эксперта, инвесторы откажутся от строительства недвижимости и вложения средств, если будет высокая угроза постоянных обстрелов.

Ранее сообщалось, что эксперты предложили туристам Шанхай, Сингапур и Сеул в качестве альтернативы Дубаю.