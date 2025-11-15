Инвестпрограмма в действии: глава Химок проверила ход замены изношенных коммуникаций на улице Кирова

Глава города Елена Землякова проверила ход ремонта на участке, где меняют более 1,3 тыс. метров изношенных труб, сообщила администрация округа.

Участок сети, который реконструируют специалисты, находится на улице Кирова. На месте изношенных труб появятся более современные. Главное их преимущество — долговечность.

«Это один из этапов инвестиционной программы "Химкинского водоканала". На этом участке изношенные трубы меняют на новые, что значительно повысит надежность сети. Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тыс. потребителей», — отметила Елена Землякова.

В рамках инвестиционной программы на участке заменят 26 колодцев и 20 задвижек. Принятые меры позволят абонентам не оставаться без ресурса в случае аварийных отключений. Специалисты смогут в оперативном порядке переключать сети.

«Реконструкцию трубопровода планируют завершить к концу ноября. По окончании строительных работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории», — рассказал директор «Химкинского Водоканала» Виктор Голомзин.

В воскресенье, 16 ноября, на участке дороги при повороте с улицы Кирова на улицу Ватутина (в районе лицея №7) будет введено временное ограничение движения. Проведение работ запланировано специально на выходной день с целью минимизации неудобств для жителей, учащихся и их родителей.

