Глава Химок осмотрела благоустроенную спортивную зону в парке «Подрезково»

«Вместе с депутатом Совета депутатов Глебом Демченко посетили новую площадку, с удовольствием пообщались с юными химчанами и их родителями. Тренеры школы «Равновесие» провели первый мастер-класс. Новички и опытные райдеры встали на трюковые самокаты и продемонстрировали различные по сложности элементы», – написала она в своих социальных сетях.