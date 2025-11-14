Глава Химок осмотрела благоустроенную спортивную зону в парке «Подрезково»
Глава Химок Землякова осмотрела спортивную зону в парке «Подрезково»
Фото: [t.me/zemlyakova_khimki]
В парке «Подрезково» в подмосковных Химках завершилось благоустройство современной спортивной зоны площадью 1,5 тыс. кв. м, там обустроили памп-трек и скейт-парк. Об этом сообщила глава города Елена Землякова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.
«Вместе с депутатом Совета депутатов Глебом Демченко посетили новую площадку, с удовольствием пообщались с юными химчанами и их родителями. Тренеры школы «Равновесие» провели первый мастер-класс. Новички и опытные райдеры встали на трюковые самокаты и продемонстрировали различные по сложности элементы», – написала она в своих социальных сетях.
Для местных жителей также сделали новую площадку для настольного тенниса, установили камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», системы освещения, новые лавочки и урны, сделали велопарковку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.