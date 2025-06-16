Инженера Чепецкого механического завода арестовали за взятку в особо крупном размере

Инженера Чепецкого механического завода арестовали за взятку за покровительство и лоббирование интересов при участии в торгах, сообщил udm-info.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии и региональное управление СК РФ.

В пресс-службе судов проинформировали, что сторона защиты просила оставить 66-летнего местного жителя дома, но с определенными ограничениями в передвижении и общении. Суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Суд учел, что наказание по инкриминируемой ему статьи достигает 15 лет пребывания в колонии.

По данным следствия, инженер должен был помочь компании одержать победу на торгах. Два стрелочных перевода железнодорожного пути необщего пользования, которые находятся в собственности АО «ЧМЗ», нуждались в ремонте. Задержанный должен был гарантировать, что во время торгов выберут конкретную компанию. Предположительно, что за лоббирование интересов он должен был получить 1,3 млн руб. Деньги передавались поэтапно. Горожанин до задержания успел получить 300 тыс. руб. Инженер, предположительно, злоупотреблял своим должностным положением.

«Глазовский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 66-летнего жителя г. Глазова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — указано в сообщении.

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