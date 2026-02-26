Россиянам назвали главную ошибку, ведущую к переплате за газ

Россияне совершают распространенную ошибку, которая приводит к переплате за газ. О ней в интервью агентству «Прайм» напомнила заместитель руководителя Высшей школы экономики (ВШЭ) РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Проблема особенно актуальна для квартир, где не установлены индивидуальные счетчики. В таких случаях плата начисляется исходя из количества прописанных людей, но далеко не все зарегистрированные фактически живут в квартире.

По словам экономиста, дети, переехавшие к другим родственникам, или взрослые, снимающие жилье в другом городе, продолжают числиться в платежках.

Чтобы не платить за «мертвые души», Коваленко рекомендует своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающей организации.

Если переплата уже случилась, ситуацию можно исправить: для этого необходимо запросить выписку из домовой книги и подать ее вместе с заявлением на перерасчет. Начисления скорректируют с учетом фактического числа жильцов.

Ранее в Государственной думе РФ призвали снизить допустимую долю расходов на ЖКХ для пенсионеров.