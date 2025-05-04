Инженеры из Химок приняли участие в «Московском полумарафоне»

В администрации отметили, что «Московский полумарафон» — один из самых популярных беговых событий Подмосковья. В нынешнем году в мероприятии приняли участие около 25 тыс. человек. Марафон проходит на протяжении 10 лет. Количество участников в нынешнем году стало рекордным.

По информации администрации, сотрудники НПО «Энергомаш» Константин Мавроди и Владислав Пальмов участвовали в забеге на 5 км, который состоялся 26 апреля. На следующий день состоялся основной полумарафон. Спортсменам предстояло преодолеть 21,1 км. Городской округ Химки представил Владислав Пальмов. Инженер признался, что хотел получить удовольствие от забега. Так и произошло. Кроме того, он установил личный рекорд.

«Собой остался очень доволен. На данный момент идет подготовка к марафону в Казани», – отметил Владислав.

В администрации отметили, что инженер Пальмов ранее участвовал в забеге мирового значения — в «Токийском марафоне». На соревнованиях собрались 40 тыс. профессиональных спортсменов и приверженцев активного образа жизни.

Ранее сообщалось, что россиянин стал победителем международного марафона «6 дней Франции».