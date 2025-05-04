Россиянин стал победителем международного марафона «6 дней Франции»

Россиянин Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне «6 дней Франции», который завершился в воскресенье, 4 мая, сообщило РИА Новости.

По информации издания, спортивные соревнования проходят каждый год. В них принимают участие более 140 участников, которые приезжают во Францию из разных стран мира. В качестве маршрутной дороги выбирают ту, что напоминает петлю. Участники бегают в Валлон-Пон-д'Арке. Награждения проходят в соответствии с гендерной принадлежностью. В нынешнем году в марафоне приняли участие россияне — Иван Заборский и Ирина Масанова.

По данным издания, россиянин Иван Заборский одержал победу. Он преодолел 1047,5 км — дистанция признана рекордной. Всего спортсмен пробежал 926 кругов. Ирина Масанова не стала победительницей, но заняла второе место в женском зачете. Она преодолела дистанцию в 832,5 км, уступив победу участнице из США.

По информации издания, марафон проходит каждый год, начиная с 2006 года.

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