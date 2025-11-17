Иоанн, Кирос, Родаслава: российские родители все чаще выбирают для детей необычные имена

В Республике Башкортостан родители новорожденного мальчика назвали его Иоанном, сообщил mkset.ru со ссылкой на данные портала ЗАГС России.

По данным портала ЗАГСА, родители республики выбирают для своих детей редкие и необычные имена. Так, в первой половине ноября в регионе на свет появились Кирос, Эдель, Юсуфджон, Янислав, Афра, Малейка, Рейна, Родаслава, Эльвира.

По информации издания, в культурном коде имя Иоанн устойчиво ассоциируется с духовной мудростью, аскетизмом и богословской глубиной. Однако в современном массовом сознании его семантика получила неожиданное развитие благодаря кинематографу. Для российского зрителя имя автоматически дополняется эпитетом «Грозный» — отсылка к харизматичному персонажу из кинотрилогии Леонида Гайдая, сыгранному Юрием Кузьменковым. Этот культурный дубль создал уникальный феномен: совмещение образа грозного правителя с комедийным образом управдома, обогатившее восприятие древнего имени в современном контексте.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области новорожденную девочку родители назвали Ариана-Арманда-Адель.