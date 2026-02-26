Ипотека дорогая, продажи падают, но аренда дорожает: аналитик о парадоксах рынка жилья

Аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов высказал мнение, что на рынке недвижимости происходят резкие перемены. После перегрева неожиданно настала стадия остывания, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт считает, что наиболее резкие изменения наблюдаются на вторичном рынке недвижимости. Одна из главных причин — политика Банка России. Так, стоимость ипотечных кредитов остается высокой. Не все россияне могут позволить себе приобретать недвижимость, что автоматически приводит к снижению заключенных сделок. Для компенсации простоя собственники пустующих квартир соглашаются на аренду.

«Высокая ключевая ставка буквально заморозила вторичный рынок. Ипотека остается дорогой, покупатели заняли выжидательную позицию. Квартиры стоят в экспозиции месяцами, и собственники начали массово переводить их в аренду», — пояснил эксперт.

Эксперт рассказал о ситуации в Тюмени. Так, на городском рынке аренды представлено около 2300 квартир. Годом ранее предложений было в два раза меньше. Параллельно наблюдается рост арендных ставок на 3–5%. По мнению Разетдинова, серьезного падения ставок не произошло.

«Цены по сути остались прошлогодними. Рынок стал более конкурентным, но не обвальным. Собственники понимают, что спрос есть, особенно на качественные объекты. Однако теперь арендатор может выбирать — и это меняет баланс сил», — отметил Разетдинов.

Развитие дальнейшей ситуации, по мнению эксперта, связано исключительно с денежно-кредитной политикой. Объем аренды сохранится на текущем уровне или продолжит расти при высокой ставке. Если ипотека подешевеет, многие арендодатели выставят квартиры на продажу.

Ранее сообщалось, что эксперт Бондарь напомнил о налоговой льготе на постройку до 50 кв. м.