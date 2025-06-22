Иран после бомбежки США экстренно призвал ООН провести собрание

Иранский постпред в ООН Амир Саид Иравани в официальном письме обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролине Родригес-Биркетт с требованием провести экстренное собрание с целью обсуждения нанесения ударов по ядерным объектам, сообщило РИА Новости.

По информации издания, в письме удары по объектам Ирана со стороны США названы преступными и варварскими. Они несут угрозу для безопасности всего мира. В связи с этим иранская сторона требует экстренного проведения собрания для осуждения акта агрессии.

В письме также отмечена важность того, чтобы виновник ударов понес ответственность. В рамках уставных полномочий совета ООН предусмотрены меры наказания в случае подобной агрессии. Иранская сторона просит, чтобы они были применимы. По мнению правительства, важно не оставить агрессию безнаказанной.

«Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет безопасности немедленно провести экстренное заседание для рассмотрения этого вопиющего и противоправного акта агрессии, осуждения его в самых жестких выражениях и принятия всех необходимых мер в рамках уставных полномочий совета, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях были привлечены к полной ответственности и не остались безнаказанными», — указано в письме.

Ранее сообщалось, что в Израиле погибла семилетняя девочка, которая с семьей приехала лечиться от лейкоза.