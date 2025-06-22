«Семья бежала от войны на Украине»: в Израиле погибла лечившаяся от лейкоза девочка

В результате ракетного удара Ирана по пригороду Тель-Авива погибла семилетняя девочка, которая вместе с семьей прилетела в страну из Украины для лечения лейкоза, сообщило издание DW.

По информации издания, девочка приехала в Израиль из Одессы вместе с членами семьи: 60-летней бабушкой и двоюродными братьями 9 и 13 лет. Они все погибли во время ракетного удара, сообщил Ynet. Предполагается, что в пригороде также находилась мать девочки. После удара она пропала. Отец пациентки находился на Украине. Он служит в ВСУ. Посольство Украины в Израиле подтвердило гибель пяти граждан страны, в числе которых трое — несовершеннолетние. Отмечено, что произошло прямое попадание ракеты. Есть информация о других погибших и раненых.

Тело матери девочки, предположительно, было найдено в четверг, 19 июня, сообщило издание «Новая газета Европа». Удар был настолько мощным, что несколько этажей здания обрушились. В близрасположенных домах вылетели стекла. Директор детского образовательного центра «Вам — к нам» Лена Дубровнер предположила, что семья не прятались от обстрелов, потому что не осознала серьезность войны в Израиле. Волонтеры опровергли предположение. Они рассказали, что девочка практически не ходила из-за уменьшения плотности костей.

«Я разговаривал с Настей за несколько часов до ее гибели. Она сказала мне, что видела перехваты ракет над домом и испугалась… Я не могу переварить катастрофу. Семья бежала от войны на Украине и была убита в Израиле. Какая трагедия, мне трудно говорить», — сказал отец погибшей одесситки израильскому медиа Ynet.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по очередному ядерному объекту в Иране.