Иран предупредил Израиль о горькой расправе за ночные атаки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после ночных атак со стороны Израиля обратился к гражданам, сообщило иранское агентство Fars.

Спикер заявил, что атаки Израиля — это преступление. Верховный лидер заверил, что страна примет ответные меры.

«Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу, и он ее обязательно получит», — говорится в послании Хаменеи.

Издание Reuters сообщило, что Иран нанесет ответный удар в ближайшие часы. Предполагается, что ВС страны применят сотни баллистических ракет. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин проинформировал, что Израиль наносил удары по объектам при помощи 200 самолетов, сообщила газета Times of Israel. Самолеты сбросили более 330 боеприпасов. Спикер добавил, что Иран в ответ запустили около 100 дронов.

По информации МАГАТЭ, АЭС в Бушере не подверглась атаке Израиля. Ситуация в регионе остается стабильной — уровень радиации не превышает норму, сообщило РИА Новости. Известно, что пострадали не менее 50 жителей Ирана. Большая часть пострадавших, предположительно, это женщины и дети. Данные предоставили в эфире государственного телевидения Ирана. Собственный источник Times of Israel сообщил, что по целям в Иране за ночь было совершено пять волн ударов.

«Указом верховного лидера Хабиболла Сайяри был назначен временным главой генерального штаба вооруженных сил Ирана, генерал Вахиди назначен командующим КСИР», — сообщило агентство Nour News.

Ранее сообщалось, что посольства Израиля по всему миру приведены в максимальную готовность после ударов по объектам в Иране.