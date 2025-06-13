Посольства Израиля по всему миру приведены в максимальную готовность после ударов по объектам в Иране

В целях безопасности ​​в посольствах Израиля по всему миру была объявлена максимальная готовность, сообщил портал Ynet.

По данным издания, решение о повышенной готовности принято после ударов по объектам, расположенные в Иране. Представители Израиля обратились к правоохранительным органам с просьбой контролировать ситуацию возле дипмиссий. Не исключено, что после ударов по объектам в Иране в разных странах могут собираться протестующие. Демонстрации и протесты могут перерастать в беспорядки. Обсуждается вопрос приостановки работы некоторых посольств.

«По оценкам, некоторые посольства, особенно те, которые расположены в уязвимых с точки зрения безопасности районах, останутся закрытыми с сегодняшнего дня по крайней мере до понедельника», — указано в сообщении.

Широкомасштабная операция под названием «Восходящий лев» стартовала в ночь на 13 июня. Ее инициатором стал ЦАХАЛ. Операция направлена против Ирана. Армия обороны Израиля нанесла удары по военным целям и объектам ядерной программы страны. Правительство заявило, что Иран занимался разработкой ядерного оружия, что создает угрозу для Израиля. Израильское правительство активировало особый режим работы медицинских организаций. Граждан призвали следовать всем рекомендациям. Воздушное пространство закрыто. В стране объявлено чрезвычайное положение. Правительство Ирана заявило, что Израилю стоит готовиться к ответным ударам.

Ранее сообщалось, что при атаке Израиля по Ирану погибли два человека.