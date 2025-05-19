Ищут вторые сутки: во Владивостоке пара исчезла во время прогулки на сапе

Во Владивостоке вторые сутки ведется поисковая операция по установлению места нахождения пары, которая исчезла во время прогулки на сапе, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, в районе Второй речки вышли на воду 46-летний Виктор Еременко и его 35-летняя подруга Елена Доброхотова. Виктор общался в режиме видео с друзьями. Конечной точкой назначения был поселок Тавричанка. Однако планы пришлось изменить. Виктор записал видео друзьям, в котором сообщил об ухудшении погодных условий. Было решено, что Виктор и Елена прибудут в поселок Де-Фриз, где их встретит друг. По данным канала, водная прогулка началась днем 18 мая. На текущий момент связаться с людьми не удалось. В поселок они так и не прибыли.

В настоящее время обнаружен только сапборд, который мог принадлежать пропавшей паре, сообщил телеграм-канал МЧС России по Приморскому краю. В ведомстве уточнили, что у отдыхающих отсутствовали спасательные жилеты. В последний раз они выходили на связь в районе Второй речки во Владивостоке. Спасатели продолжают поиски. Сотрудники также обследуют прибрежную территорию.

«К поисково-спасательным работам всего привлечены 16 человек и 7 ед. техники», — указано в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке водолазы нашли тело пропавшего накануне вечером пятиклассника.