Искали всю ночь: пропавшего сноубордиста нашли в 30 километрах от таинственного места исчезновения Усольцевых

В ведомстве проинформировали, что найденного сноубордиста направят в медицинское учреждение для осмотра. В район проведения поисково-спасательной операции было мобилизовано 53 специалиста и задействовано 14 единиц различного снаряжения и транспортных средств. Проведение работ значительно осложнялось отсутствием в данной местности устойчивого покрытия сотовой связи.

«Поисково-спасательные работы завершены, потерявшийся найден, для осмотра доставляется в медицинское учреждение», — сообщили в МЧС.

В ведомстве не поделились подробностями поисковой операции. Согласно данным телеграм-канала SHOT, пропавший в Красноярском крае сноубордист — 39-летний повар из Красноярска, сообщила «Лента.ру». Ночь он провел в тайге — примерно в 30 километрах от места, где полгода назад таинственно исчезла семья Усольцевых.

Группа планировала покататься на сноубордах на склонах горы Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе. Добравшись до места, туристы совершили самостоятельный подъем на вершину, а затем съехали вниз по склону. В процессе катания участники поездки осознали, что одного человека рядом нет. Туристы предположили, что он раньше всех направился обратно к месту их временной дислокации.

