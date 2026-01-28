Не сели на самолет и пропали: что известно о судьбе россиян, пропавших в Египте

Двое российских туристов, прибывшие на отдых в Египет, пропали без вести. Владислав Ревенко и Никита Таланов из Екатеринбурга не выходят на связь уже третьи сутки и не явились на обратный рейс. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил отец одного из молодых людей, Павел Ревенко, они прилетели в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться 27 января. Туристы самостоятельно отправились на автобусе из курорта в Каир. Последний раз сын выходил на связь из города, расположенного к западу от египетской столицы, сообщив, что добрался и разместился в гостинице. После этого контакт прервался.

В среду авиакомпания Red Sea Airlines подтвердила, что оба пассажира не явились на обратный рейс. Сейчас родственники и, предположительно, дипломатические службы ведут активные поиски. Этот инцидент вновь обращает внимание на риски, связанные с самостоятельными путешествиями вдали от основных туристических зон, и важность информирования близких о своих маршрутах.

