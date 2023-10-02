В Ростовской области запустили нейросеть, которая подбирает имена новорожденным

Родителям Ростовской области предложено выбрать имя ребенка при помощи специальной программы, сообщает rostovgazeta.ru .

В ЗАГСе рекомендуют обращаться за помощью к нейросети тем парам, которые сомневаются, какое именно имя выбрать. Пользоваться приложением легко. Достаточно выбрать параметры, по которым будут проходить поиски имени. Существуют такие критерии: первое буква имени, длина всего слова, редкие или более привычные имена.

Также можно ввести отчество малыша, чтобы система подобрала созвучные имена. Или же указать географическое месторасположение, чтобы нейросеть учла культурные особенности развития региона.

Заполнив все формы, необходимо нажать на кнопку «Подобрать». Многие родители не затрудняются, когда выбирают имена для детей. Самыми редкими в Ростовской области стали такие имена: Асие, Эланур, Сильвия, Нисанур и Ругайя. Такими именами называли ростовские родители своих дочерей.

Что касается редких имен сыновей, то ими стали такие: Теймураз, Орхан, Ара, Есин, Тигран-Аршак. Среди популярных мужских имен выделили следующие: Александр, Артем, Михаил, Максим, Дмитрий.

Анна, Мария, Ева, София и Варвара – такие имена стали самыми популярными для родителей новорожденных девочек.

Ранее мы писали о псевдонимах мировых звезд, которые решили добиваться профессиональных высот под выдуманными именами.