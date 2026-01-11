Лариса Долина покинула Россию, не отдав ключи от квартиры Лурье

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре нового витка конфликта вокруг элитной квартиры в Хамовниках. Певица, которая по решению суда обязана была освободить и передать жилье бизнесвумен Полине Лурье, покинула страну, не выполнив взятые на себя обязательства. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Mash.

Вместо решения квартирного вопроса Долина отправилась на отдых на остров Саддият в Абу-Даби (ОАЭ), где остановилась в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Программа пребывания, по данным канала, включает проживание в отдельной вилле, спа-процедуры, тренировки и вечерние мероприятия.

При этом личные вещи певицы уже вывезены из московской квартиры на склад, однако физическая передача ключей и подписание акта приема-передачи так и не состоялись.

Для Лурье, как для стороны, в чью пользу вынесено решение, ключевыми действиями сейчас являются получение исполнительного листа в суде и своевременное обращение с ним в ФССП. Дальнейшие проволочки со стороны Долины чреваты для нее не только репутационными издержками, но и наложением обеспечительных мер: возможным арестом имущества, ограничением на выезд за границу по возвращении и дополнительными судебными расходами. Юрист Жорин недавно рассказал, что певица рискует стать фигуранткой уголовного дела.