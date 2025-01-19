Исполнитель хита о бобре Скрипка рассказал о творческих планах

Вокалист и многодетный отец Слава Скрипка рассказал, что популярность хита о бобре не станет причиной записать песни о других животных, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание отметило, что песня «Бобр» стала настолько популярной, что «завирусилась». Композицию исполнили Вячеслав Скрипка и Андрей Попов. Скрипка живет в небольшом городке Зернограде, который расположен под Ростовом-на-Дону. Музыкой Вячеслав занимается в свободное время. Основная деятельность — упаковка мебели. Вместе с супругой воспитывает шестерых детей, причем самому младшему ребенку сейчас около года.

Вячеслав признался, что хит был создан на основе польского мема. Артист не подозревал, что песня станет настолько популярной. По его словам, на данный момент песня не принесла существенного дохода.

«Внимание к нам с Андреем и самой песне вызывает радость и благодарность людям, которые это внимание подарили. А так я не ощущаю себя популярным, просто стало больше звонков, задач и работы», — отметил Скрипка

Вячеслав рассказал, что придумал песню вместе с коллегой Андреем. Идея пришла неожиданно. Сценарий клипа также был придуман за несколько дней. На его реализацию много времени не понадобилось. Артист признался, что не хочет быть автором одного хита.

«Продолжения «Бобра» с указанием других животных не будет, потому что мы не хотим стать авторами одного хита. Мы способны удивлять и хотим продолжить заниматься музыкой», — рассказал «Абзацу» вокалист и многодетный отец Слава Скрипка.

Вячеслав Скрипка и Андрей Попова исполнили песню о бобре в составе группы Slava Skripka. Издание отметило, что хит достиг вершин чартов.

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