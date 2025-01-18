В популярной поп-песне русских школьниц «Сигма Бой» нашли смысл

Две русские девочки без музыкального образования стали звездами интернета из-за трека «Сигма Бой», под который танцует весь мир. Как пишет KP.RU , помог папа одной из новоиспеченных певиц — композитор Михаил Чертищев.

Композитор придумал музыку для популярных мультфильмов «Лунтик», «Барбоскины» и «Три богатыря», а также вирусного трека «Сигма Бой». Он отмечал, что рифмы сами приходят в голову: он записывает все на диктофон и проводит фонетический разбор.

Оказалось, что песня русских школьниц имеет смысл. Это не только знакомый сюжет о рыцаре, добивающегося девушку, но прямое описание современного термина — Сигма-бой, он же сигма-самец. Так еще с 2023 года стали называть успешных мужчин, которые скромно, но дерзко проявляют маскулинность и силу. Это самодостаточный и независимый мужчина, который является эталоном спокойствия и магнитом для девушек. Яркие примеры нашли в фильмах и сериалах. К примеру, сигмой можно назвать Тома Шелби из «Острых козырьков» или Патрика Бейтмана из «Американского психопата». Однако в песне «Сигма Бой» сделали обратный сюжет: теперь альфа бегал за девочкой.

Обозреватель Егор Арефьев добавил, что ставшая песня вышла далеко за пределы России. Вырезанный семп стал популярным для «ТикТока» (ограничил работу в РФ), многих других развлекательных площадок и соцсетей. Музыка даже утекла в топы Billboard, хотя иностранцы не сразу подхватили тренд.

Ранее сообщалось, что группа Village People исполнит любимую песню Трампа на церемонии инаугурации.