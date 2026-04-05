«Испытания служат нам уроком»: глава Дагестана о ЧП в Махачкале — вода вскрыла ошибки застройки

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов после посещения места обрушения многоквартирного дома в Махачкале в своем телеграм-канале предоставил официальные данные об инциденте.

По данным главы региона, причиной ЧП стал подмыв грунта, в результате которого обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому.

«Самое важное – Всевышний в очередной раз уберег нас от жертв и пострадавших», — написал глава Республики Дагестан.

Глава республики написал, что осмотрел поврежденное строение и пообщался с жильцами. Людей уже расселяют в безопасное место. Как только представится возможность, они в сопровождении спасателей смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости.

Специалисты, по данным главы региона, подтверждают: причины подтоплений в городе кроются в бессистемной застройке прибрежной зоны реки. Отдельные здания оказались возведенными прямо в русле. Эти конструкции преграждают путь воде, и она находит другие направления — заполняя улицы, дворы и целые микрорайоны.

«Завтра проведу расширенное заседание Правительства, где будем принимать решение о дополнительных мерах, вплоть до расширения перечня муниципалитетов для объявления ЧС», — сообщил Меликов.

Глава региона рассказал, что дал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку — вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших строительство, угрожающее жизни людей.

«Испытания служат нам уроком. Мы обязательно его извлечем и станем сильнее!» — отметил Сергей Меликов.

