«Испытания служат нам уроком»: глава Дагестана о ЧП в Махачкале — вода вскрыла ошибки застройки
Меликов: жильцы не пострадали при обрушении многоквартирного дома в Махачкале
Фото: [Медиасток.рф]
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов после посещения места обрушения многоквартирного дома в Махачкале в своем телеграм-канале предоставил официальные данные об инциденте.
По данным главы региона, причиной ЧП стал подмыв грунта, в результате которого обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому.
«Самое важное – Всевышний в очередной раз уберег нас от жертв и пострадавших», — написал глава Республики Дагестан.
Глава республики написал, что осмотрел поврежденное строение и пообщался с жильцами. Людей уже расселяют в безопасное место. Как только представится возможность, они в сопровождении спасателей смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости.
Специалисты, по данным главы региона, подтверждают: причины подтоплений в городе кроются в бессистемной застройке прибрежной зоны реки. Отдельные здания оказались возведенными прямо в русле. Эти конструкции преграждают путь воде, и она находит другие направления — заполняя улицы, дворы и целые микрорайоны.
«Завтра проведу расширенное заседание Правительства, где будем принимать решение о дополнительных мерах, вплоть до расширения перечня муниципалитетов для объявления ЧС», — сообщил Меликов.
Глава региона рассказал, что дал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку — вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших строительство, угрожающее жизни людей.
«Испытания служат нам уроком. Мы обязательно его извлечем и станем сильнее!» — отметил Сергей Меликов.
