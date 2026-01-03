Исследование: 92% руководителей считают себя компетентными, но признают проблемы с сотрудниками

Согласно данным исследования компании «Ромир», большинство российских руководителей высоко оценивают свои управленческие компетенции. Они считают, что сотрудники не всегда выполняют их поручения или справляются с заданиями из-за своего потенциала, сообщил РБК.

Исследование, проведенное по заказу Школы управления РБК, показало, что 92% российских руководителей считают себя компетентными управленцами. 83% респондентов высоко оценили свои навыки управления командой. 80% считают своим преимуществом умение общаться с руководством. 77% респондентов уверены, что превзошли коллег в межкомандном взаимодействии.

Респонденты считают, что справляются с заданиями, не испытывают профессиональных сложностей и с интересом выполняют управленческие задачи. Самая большая проблема — работа с сотрудниками. Главная сложность, по мнению руководителей, заключается в дефиците сотрудников, обладающими необходимыми компетенциями. Так считает 41% респондентов.

Кроме того, 28% руководителей указали, что организация теряет ключевых специалистов по причине несоответствующих условий труда на рабочих местах. Согласно данным, каждый четвертый управленец сталкивается с наличием в коллективе сотрудников, оказывающих деструктивное влияние на общую атмосферу и продуктивность. Еще 18% опрошенных признались, что наблюдают снижение вовлеченности у членов своей команды, но не знают эффективных методов решения этой проблемы.

Ранее сообщалось, что курьерам предлагают до 160 тыс. руб. за работу в новогодние праздники.