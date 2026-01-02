Подработка в новогодние праздники: названы вакансии с самой высокой оплатой

Во время новогодних каникул 2026 года россияне могут заработать от ₽70 000 до ₽200 000, устраиваясь на временные праздничные подработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов по поиску работы.

Наиболее высокий доход — до ₽200 000 — обещают инструкторам по горным лыжам на Сахалинском горнолыжном курорте. В Тамбове курьерам, которые будут развозить продукты и товары первой необходимости, предлагают до ₽160 000 при графике от четырех часов в сутки.

В Сочи ищут упаковщиков десертов и подарочных сладких наборов с зарплатой до ₽128 000. Их задачи включают выгрузку, приемку, комплектацию и упаковку заказов.

В Москве актуальна вакансия детского аниматора с доходом до ₽80 000 — работодатель проводит предварительное обучение.

А в Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники обещают до ₽70 000 за консультирование клиентов, приемку и инвентаризацию товара.

Таким образом, даже за короткий праздничный период можно значительно пополнить семейный бюджет, особенно в регионах с высоким спросом на сезонных работников.

