Исследование «Восток-Медиа»: Хватит ли 19 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу

Каждый год Росстат публикует сумму, которой будет достаточно, чтобы собрать ребенка в школу. В 2023 году рекомендованная сумма, которую следует подготовить родителям, - 19 тысяч рублей. Корреспондент издания «Восток-Медиа» провел обзор цен во Владивостоке, чтобы понять насколько точные прогнозы Росстата.

В каждом учебном заведении установлены собственные правила дресс-кода. Но традиционно это костюм и рубашка для мальчика и платье или сарафан с блузкой для девочки. 4800 рублей понадобится родителям сыновей, а дочерей – около 7000 рублей, сообщает vostokmedia.com. Журналист считала стоимость всего комплекта одежды, например, с тремя рубашками и блузками. От 1000 до 2000 рублей может стоить спортивный костюм. Обувь – от 1500 до 2500 рублей.

Перечень канцелярских принадлежностей для школьников большой: тетради, ручки, в том числе и гелевые, контурные карты, атласы, обложки, пенал и многое другое. В разных магазинах различные цены. На ценовую политику влияет и качество. Обычная шариковая ручка может стоить 15 рублей и 60 рублей в зависимости от производителя. Гелевая ручка стоит от 25 рублей за штуку.

Вердикт издания «Восток-Медиа»: для сбора в школу мальчика понадобится 16 тысяч рублей, а девочки – 17 тысяч рублей. Данные Росстата правдивые.

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