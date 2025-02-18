Источник: директора ООО «Газпром межрегионгаз Киров» могут уволить

В понедельник, 17 февраля, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Александр Чиликин ушел в двухнедельный отпуск. Источники предполагают, что сотрудник компании больше не приступит к выполнению рабочих обязанностей в ныне занимаемой должности, сообщил Newsler.ru.

Источник из «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» предположил, что отпуск — возможный повод для скрытия информации об увольнении. После завершения отпуска Александр Чиликин может занять другую должность в компании. Собеседник считает, что поводом может стать ряд скандалов.

По данным источника, представители компании принимали участие в судебном процессе по иску жительницы Слободского. Женщине не заплатили за аренду земельного участка, где специалисты прокладывали газовые сети высокого давления. По информации собеседника, деньги для выплаты компенсации были переданы в Киров.

«Второе – вероятное несоответствие проектов кировской газификации реальным свершениям: якобы вместо восьмисот километров труб могло быть проложено лишь больше сотни», — сообщил newsler.ru.

По данным собеседника, Чиликин также участвовал в судебных разбирательствах в качестве свидетеля, что также может негативно отражаться на репутации компании. Кроме того, Newsler.ru ранее сообщал о возможном участии Чиликина в уголовном деле экс-первого зама главы кировского УМВД Андрея Воронова.

Ранее сообщалось об увольнении главы «Роскосмоса» Борисова.