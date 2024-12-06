Источник РЕН ТВ: главарь Захаровской ОПГ вышел на свободу

Сергей Захаров, который возглавлял Захаровскую ОПГ, освободился из заключения, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Следствие предполагало, что Сергей Захаров умышленно лишил жизни двух человек. По мнению сотрудников правоохранительных органов, он руководствовался корыстными целями. Кроме того, член организованной преступной группы принимал участие в двух эпизодах незаконного оборота оружия. Представленные доводы присяжные посчитали убедительными и признали Захарова виновным. Суд огласил решение в августе 2021 года — пять лет тюрьмы и 19 лет и 11 месяцев в колонии строго режима. Общий срок — более 25 лет.

Источник РЕН ТВ располагает информацией, что в срок были зачтены тюремное заключение в 1996–1997 годах и лишение свободы, которое он отбывал с 2001 года. Таким образом, срок наказания полностью истек.

«Захаров вышел на свободу», – заявил собеседник РЕН ТВ.

Телеграм-канал «112» отметил, что Сергей Захаров известен также как Захар и Сережа. В 1992 году он возглавил группировку, в которую преимущественно входили спортсмены. Они совершали различные противоправные действия на территории всей России, в частности, в Москве и Подмосковье.

«На их счету серия похищений и убийств. Они требовали выкуп за пленников, но почти никогда не возвращали их. После получения денег, заложников убивали», – сообщил телеграм-канал «112».

Ранее сообщалось, что участникам Братской ОПГ предъявили обвинения в убийствах и покушениях.