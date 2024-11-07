Участникам Братской ОПГ предъявили обвинения в убийствах и покушениях

Следователи распутали дело Братской организованной преступной группировки, которая действовала в Иркутской области. Пяти ее участникам были предъявлены обвинения в полутора десятках преступлений. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По мнению правоохранителей, бандиты занимались преступной деятельностью в период между 1995 и 2005 годами. Они предпринимали вымогательства, убийства и покушения на убийства. Участники ОПГ совершили порядка полутора десятков тяжких преступлений. Сейчас по данным делам проходят пять человек, имеющих отношение к ОПГ. Большинство из них сейчас занимается бизнесом.

Свою причастность к преступлениям признал только один человек, все остальные говорят о невиновности. Подследственных уже направили в Москву, следствием по ним занимается центральный аппарат СК РФ. Дело по ОПГ уже было передано в Басманный суд Москвы.

Ранее сообщалось, что суд отменил приговор в отношении супругов Воропаевых, которые обвинялись в доведении до самоубийства подростка. Их дело будет рассмотрено заново из-за допущенных процессуальных нарушений.