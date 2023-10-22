Источник РИА Новостей: В Самарской области пытались подорвать ЛЭП

Источник в силовых структурах сообщил корреспонденту агентства « РИА Новости », что в Самарской области пытались совершить теракт на местной ЛЭП.

«Факт происшествия подтверждаю», - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ЧП.

Согласно предварительной версии на линии ЛЭП «Азот - Бугульма» в Самарской области была зафиксирована попытка террористического акта. Электромонтер проводил осмотр территории и заметил повреждение конструкции ЛЭП. Нарушена целостность бетонной установки. Также зафиксированы повреждения металлической конструкции.

Возле ЛЭП были обнаружены обломки самодельного взрывного устройства, сделанного из пластика. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников ранее рассказывал, что украинские спецслужбы подготавливали ряд террористических актов на территории России. Известно, что многие проекты были разработаны при участии сотрудников спецслужб из Великобритании. Предполагается, что ущерб планировали нанести нефтяным, энергетическим и военным объектам.