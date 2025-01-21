Источник «Udm-info» не связывает рост преступлений в Удмуртии с криминальной обстановкой

Источник в адвокатском сообществе республики призвал не связывать рост преступности в Удмуртии с ухудшением криминальной обстановки, сообщил udm-info.ru.

РИА Новости подготовило рейтинг регионов по уровню преступности. Согласно данным агентства, в Удмуртии в 2024 году было зафиксировано на 6% преступлений больше, чем годом ранее. Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 6,9%. Источник Udm-info прокомментировал данные. Он высказал мнение, что опубликованная информация не является показателем того, что регион стал криминальным.

«Это говорит не о том, что Удмуртия — криминальный регион, а о том, что в республике очень четко поставлена работа правоохранительных органов в части выявления и регистрации преступлений», — сообщил корреспонденту Udm-info источник в адвокатском сообществе республики.

В ТОП-3 региона по количеству преступлений вошли такие республики: Чеченская, Ингушетия и Дагестан. Издание Udm-info отметило, что Удмуртия занимает 69 место в рейтинге из 85. В 2024 году на территории республики было совершено более 177 преступлений. Кроме того, зарегистрировали более 59 тяжких преступлений. При составлении рейтинга агентство использовало официальные данные МВД.

Динамика в целом по стране экспертами оценивается как негативная. Количество преступлений возросло. В 2024 году было зарегистрировано 617,3 тыс. преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких. В рейтинг не вошли данные о ситуации на территории новых регионов.

Ранее сообщалось, что серийный убийца Криштоп, приговоренный к смертной казни в России, уехал воевать в ВСУ.