Источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что появление в СМИ информации о президенте Украины Владимире Зеленском в негативной тональности свидетельствует о целенаправленном акте против репутации главы киевского режима.

По информации издания, в одном из интервью мама Владимира Зеленского рассказала о любви сына в детстве к мясорубкам. Архивные интервью были активно распространены украинскими СМИ. В условиях СВО фраза обрела совершенно другой смысл. Источник агентства уверен, что случайно подобная информация не может просочиться. По его мнению, кто-то получил указ работать над уничтожением репутации Зеленского среди граждан Украины.

«Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине. И это далеко не случайность», — сказал он.

Источник предположил, что новым президентом Украины может стать человек, который в настоящее время занимает должность в военной сфере или же имел боевой опыт ранее. Западу выгодно, что на Украине построили военную диктатуру. Работа в данном направлении постепенно начинается, поделился предположением источник.

Ранее сообщалось, что был опубликован скрин эмоционального поста Зеленского.