Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза опубликовал в соцсетях скриншот поста Владимира Зеленского, который на тот момент еще не занимал должность президента Украины. Он эмоционально призывал украинское правительство спасти военнослужащих Украины, отдав приказ покинуть Иловайский котел, сообщил MK.RU.

По информации депутата, пост появился 27 августа 2014 года. В нем нынешний украинский президент критиковал действия украинского правительства. Он считал, что важно спасти украинских военнослужащих. Представители батальона «Кривбасс» тогда оказались в сложном тактическом положении. Зеленский писал, что матери ждут домой сыновей. Военнослужащие, по его данным, не получали ни еду, ни технику, ни поддержку.

«Нас держат за лохов, и что обидно, держат нас лохи! <> Помогите или будьте прокляты», — указано в сообщении.

По данным издания, бывший депутат Верховной рады Береза прокомментировал свой пост. Он обратился к главе киевского режима, был ли он тогда «лохом» или же «всех лохами» считает теперь.

По информации СМИ, в Красноармейске (Покровске) сложилась опасная для ВСУ ситуация: в котле находятся украинские военнослужащие. Однако Киев дал распоряжение удерживать город, бойцов не выводят. Пост с эмоциональным обращением Зеленского в 2014 году, проводя параллель с нынешними событиями, активно распространяют сторонники экс-президента Петра Порошенко*.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ переодевались в российскую военную форму.

