Источник: возгорание на судостроительном заводе произошло в комплексе новых цехов

Источник, близкий к предприятию «Онежский судостроительный завод», рассказал, что возгорание произошло в комплексе новых цехов, сообщил karelinform.ru.

В Петрозаводске произошел крупный пожар на судостроительном заводе. По данным издания, на территории предприятия расположено пять цехов. Эвакуация сотрудников не производилась. Сотрудник поделился фото пожара. Из здания валил густой черный дым. Позже много снимков с места происшествия появилось в соцсетях.

Непосредственно после появления информации о пожаре в пресс-службе МЧС Карелии не смогли предоставить никаких подробностей инцидента. В ведомстве призвали следить за информацией, опубликованной в официальных каналах регионального МЧС. Инцидент произошел в четверг, 3 апреля.

Ранее сообщалось, что на горящем Онежском судостроительном заводе произошел взрыв.