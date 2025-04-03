В Петрозаводске произошел крупный пожар на судостроительном заводе

В Петрозаводске произошел масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе. Огонь охватил четвертый цех, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации источника, в результате инцидента пострадали два человека. Предположительно, это сварщики, которые проводили работы на территории завода. Состояние обоих оценивается как критическое.

Предварительной причиной возгорания называется взрыв газового баллона, который спровоцировал дальнейшее распространение огня. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3.