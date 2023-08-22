Источник Yeni Şafak: Есть высокие шансы возобновить зерновую сделку с Россией

«Достигнут значительный прогресс в соглашении по зерновому коридору», – пишет издание «Yeni Şafak»

Источник в канцелярии президента Турции отмечает, что создавать новый логистический путь для вывоза украинского зерна без привлечения России – это нерациональный способ решения проблемы. Все стороны заинтересованы в возобновлении сделки. Ведутся переговоры. Прогнозы о такой возможности все более благоприятные.

Руководитель национальной ассоциации производителей зерновой продукции Аушрис Мацияускас выразил обеспокоенность, что украинское зерно поступает в Литву. Оно может просто «осесть» в этой стране, что негативно отразится на работе местных фермеров.

Зерновая сделка не была продлена из-за позиции российского правительства по разным причинам. Не все стороны соглашения выполнили условия сделки. К тому же, есть подозрения, что Украина получала в кораблях, которые вывозили зерно, оружие для использования в СВО. Некоторые эксперты считают, что вместе с зерном Украина могла вывозить различные запрещенные товары.