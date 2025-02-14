Появились новые подробности разговора Трампа и Зеленского

Источники Axios предоставили подробности беседы между президентом США Дональдом Трампом и его коллегой из Украины Владимиром Зеленским. По их данным, украинское правительство готово провести переговоры с Россией ради заключения мирового соглашения.

Источники сообщили, что президент Украины выразил обеспокоенность относительно утверждения президента России Владимира Путина о готовности к переговорам.

«Путин сказал Вам, что хочет заключить сделку только потому, что боится вас, потому что Вы сильны», — сказал он Трампу во время телефонного разговора.

По информации источников, американский лидер сказал, что понимает обеспокоенность Зеленского. По мнению Трампа, Владимир Путин серьезно относится к возможным переговорам. Один из собеседников Axios утверждает, что американский лидер дал коллеге из Украины личный номер телефона. Он заявил, что разговор с Путиным был крайне необходимым для понимания настроя Кремля.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал Зеленскому о желании Путина заключить мирный договор.