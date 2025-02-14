Трамп рассказал Зеленскому о желании Путина заключить мирный договор

Американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с Владимиром Зеленским поделился информацией о стремлении Владимира Путина достичь соглашения, сообщило издание Axios.

В материале упоминается, что Трамп интересовался, сохраняет ли Зеленский интерес к заключению сделки. Президент Украины ответил утвердительно, подчеркнув, что все еще хочет достичь соглашения.

Кроме того, Трамп выразил понимание по поводу беспокойства Зеленского относительно его общения с Путиным, но акцентировал, что для успешного продвижения дипломатических усилий другого выхода нет.

В статье также уточняется, что Трамп отметил важность предстоящей встречи Зеленского с вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене, которая станет ключевой для начала дипломатического процесса.

По информации источника издания, разговор завершился тем, что Трамп передал Зеленскому свой личный номер телефона.

Ранее Трамп сообщил, что его звонок российскому лидеру Владимиру Путину стал приоритетной задачей для выяснения позиций Москвы касательно мирного урегулирования конфликта на Украине.