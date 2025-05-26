Исторические здания продают в Карелии

На продажу в Петрозаводске в Карелии выставлены исторические здания, рыбоперерабатывающее предприятие и турбаза, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, на сайте объявлений можно найти предложение о продаже исторического здания общей площадью 1943 кв. м. Стоимость объекта оценена в 166,75 млн руб. На его территории сейчас функционирует клуб-ресторан и известный книжный магазин. Дворовая территория закрыта для посторонних лиц.

По данным издания, территорию рыбоперерабатывающего предприятия выстаивали на продажу в Карелии. На ней находятся морозильники, здания коптильного цеха, бытовые помещения и кабинеты, раздевалки, гостиница, производственный ангар. Некоторые помещения были недавно отремонтированы. Стоимость объекта — 150 млн руб.

По информации издания, один из авторов объявлений предлагает приобрести за 105 млн руб. туристическую базу, которая была построена в 2015 году. По словам собственника, на протяжении восьми лет база приносили прибыль. Вблизи находится пруд и лес. На территории расположены 14 зданий, к базе подходит асфальтированная дорога.

По данным издания, за 55 млн руб. можно приобрести имущественный комплекс.

«В комплекс входит новый двухэтажный дом площадью 239 кв. м (полностью оснащенный для проживания); новый коровник, полностью оборудованный на 100 голов крупного рогатого скота на участке 1,5 га; новая производственная линия (мини-завод)», — сообщил karelinform.ru.

Ранее сообщалось, что в Уфе на аукцион выставили старинные особняки города.