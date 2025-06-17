Истории ветеранов предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» представлены в экспозиции Музея Победы

По информации издания, в музее представят истории ребенка войны, участника событий на острове Даманский и тружеников тыла. Каждая героическая история ветерана из Кузбасса — это целый фильм, в котором рассказано о мужестве соотечественников. Ветераны самоотверженно трудились в годы Великой Отечественной войны и вернулись восстанавливать родные земли после победы.

По данным издания, фильмы можно посмотреть в Музее Победы в Москве. Всего в рамках проекта «Голоса Победы» вышло семь фильмов. В музее максимально реалистично передана обстановка, которая образовалась в военные годы в разных городах СССР. Экспозиция разместилась на площади в 300 кв. м.

«Все фильмы объединены единой мыслью и отражают жизни людей в военные и послевоенные годы», — отметил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, на стендах экспозиции в столичном музее можно ознакомиться с героическими историями 32 ветеранов угольных предприятий, расположенных в Сибири и Дальнем Востоке. Герои защищали отважно Родину на фронте и прикладывали усилия для развития местных предприятий.

Ранее сообщалось, что патриотический фестиваль «Защитники Отечества» прошел в Коломне.