«История не простит»: Айрат Аюпов раскритиковал проект Соборной мечети в Казани

Председатель совета аксакалов при ДУМ Татарстана Айрат хазрат Аюпов ознакомился с проектом строительства Соборной мечети в Казани и выявил ряд нарушений, пишет интернет-портал KazanFirst .

«Люди не поймут, и история не простит», - отметил председатель совета аксакалов при ДУМ Татарстана Айрат хазрат Аюпов

Айрат Аюпов напомнил, что изначально мечеть собирались строить в одном месте, но позже выбрали совершенно другую локацию. Тогда это событие действительно вызвало резонанс. В мае 2022 года зампред правительства РФ и президент Татарстана присутствовали в парке «Кырлай» и участвовали в закладке первого памятного камня на месте будущего строительства.

Несмотря на официальную церемонию, позже приняли решение строить мечеть в Адмиралтейской слободе, которое обладает символическим значением – в единое целое сливаются реки Волга и Казанка.

На презентации проекта Айрат Аюпов обратил внимание, что здание мечети визуально напоминает котельную. Нет никаких символических знаков или конструкций, которые бы позволяли с воздуха или с земли сразу понять, что сооруженное здание – это мечеть. Председатель совета аксакалов при ДУМ Татарстана не против новых изменений, но не слишком радикальных.

«Мы хотим, чтобы была большая и центральная мечеть. Я понимаю, что нужно что-то новое, но не так резко. Должно быть отражение того, что это мечеть, чтобы это было видно и на земле, и с воздуха», – пояснил позже KazanFirst Айрат Аюпов.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров проинформировал, что в Москве планируется строительство мечети. Президент Владимир Путин одобрил данное решение. Об этом лидеры поговорили во время закрытой встречи.