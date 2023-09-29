Кадыров похвастался в соцсетях, что Путин одобрил строительство мечети в Южном Бутове в Москве

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл в своем аккаунте в соцсетях подробности закрытой части его встречи в четверг, 28 сентября, с президентом Владимиром Путиным.

По словам Кадырова, глава государства одобрил строительство мечети на улице Ахмата Кадырова в Москве в районе Южное Бутово.

«Друзья, а теперь, как и обещал ранее, расскажу о подробностях одного из вопросов, оставшегося за кадрами моей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также в ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутове», – написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели двухстороннюю встречу, на которой обсудили ситуацию в зоне СВО и ряд других актуальных вопросов.

В беседе с главой государства Кадыров доложил Путину, что бойцы из Чечни в любом случае выполнят все задания спецоперации, которые были поставлены верховным главнокомандующим перед ними в начале СВО.