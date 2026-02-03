История Золушки в мире Бриджертонов: критики о четвертом сезоне сериала

Netflix выпустил четвертый сезон «Бриджертонов» (18+), вторая часть которого будет представлена зрителям 26 февраля, сообщил atas.info. Редакция издания изучила комментарии критиков и раскрыла некоторые сюжетные линии новых серий.

По данным издания, критики заметили схожесть сюжета с историей Золушки. Эксперты считают, что из-за этого у зрителей отсутствует ожидание развязки сюжетной линии, ведь заранее можно спрогнозировать исход истории. Автор книг Джулия Куин, на которых основан сериал, рассказывала, что закладывала в свои сочинения — фальшивые истории любви, противоречивые чувства, когда из ненависти зарождается страстная любовь и наоборот.

«Однако к четвертому сезону стало очевидным, что при кажущемся разнообразии истории начинают повторяться: флиртуя, каждая пара обменивается колкостями, а скачок от неприязни к симпатии стал шаблоном сериала», — сообщил atas.info.

По информации издания, роскошные балы стали изюминкой анонсированного сезона. Романтические приключения по-прежнему присутствуют в картине, но уже не занимают доминирующие позиции. Зрителям предлагают обратить внимание на дисбаланс власти в отношениях. Так, богатые устраивают маскарады и развлекаются, пока их прислуга трудится ради их комфорта. Свое счастье обрели только четыре наследника семьи. По мнению экспертов, впереди еще много интригующих моментов.

