Историк Бредихин выступил против памятника одесситу Жванецкому в Ростове

Эксперт не понимает, почему местные власти позволили установку памятника. Ранее в городе уже был конфликт. В Ростове по требованию коммунистов демонтировали памятник Петру Врангелю, который установили 7 ноября в честь годовщины Октябрьской годовщины. Теперь снова открывают памятник человеку, личность которого в настоящее время вызывает дискуссии в обществе.

«Ставить памятник одесситу в Ростове не конструктивно. Нельзя артикулировать подобную тематику в нашей стране. И не только сейчас, а вообще никогда недопустимо. Я бы даже уточнил — некомпетентно. И здесь возникают вопросы к местным властям — почему они установили столь неординарный памятник, тем более, помня недавний опыт с установкой памятника Врангелю?» — говорит собеседник RostovGazeta.

Политолог Антон Бредихин не поддерживает и выбор места для установки памятника — улица Пушкинская. В послевоенный период из Одессы в Ростов приезжало много криминальных авторитетов. Они назначали «стрелки» местным преступникам всегда именно на улице Пушкинской.

«Улица Пушкинская исторически была местом столкновения двух криминальных сил Ростова-папы и Одессы-мамы», — отмечает Антон Бредихин.

Памятник Михаилу Жванецкому торжественно открыли 13 февраля. На мероприятии присутствовал губернатор региона Василий Голубев. Горожане наблюдали за открытием. Ранее мы сообщали, что одна из жительниц Ростова устроила скандал во время церемонии открытия, но в массовые беспорядки он не перерос.