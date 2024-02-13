Во время церемонии открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону произошел скандал

В Ростове прошла праздничная церемония открытия памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Монумент в полный рост установили заранее, но прикрыли его тканью. Сегодня памятник был торжественно представлен горожанам. Михаил Жванецкий с высоко поднятой головой и широкой добродушной улыбкой предстал перед публикой.

Памятник установили в центре города. Во время праздничной церемонии произошел скандал. Одна из жительниц высказала мнение, что появление памятнику сатирику — это акт несправедливости. Горожанка считает, что когда в стране проходит СВО, правильнее устанавливать памятники участникам спецоперации.

Женщина также отметила, что творчество Михаила Жванецкого лично ей не нравится из-за признаков в нем русофобства. У женщины единомышленников на церемонии не нашлось. Некоторые люди тактично старались объяснить ей, что она не права. Другие внимательно и с интересом следили за тем, что происходило на сцене. В итоге женщина спокойно покинула мероприятие.

Ранее в сети распространился ролик, как девушка имитировала, что трогает грудь скульптуры «Родина-мать зовет!». Суд вынес решение, как наказать жительницу Самары за подобное неуважение к исторической памяти.