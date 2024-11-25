Истребители Су-57 напугали жителей Тюмени

Фото истребителей прислали читатели «Нашего Города». Тему также активно обсуждали в социальных сетях. Так, россияне иронично предполагали, что в небе над городом были замечены ракеты «Орешника».

«Шапки из фольги у всех есть?» — интересовались в соцсетях тюменцы.

Источник «Нашего Города» подтвердил, что в небе над Тюменью были замечены именно самолеты Су-57. Согласно данным редакции, авиационная группа «Русские витязи» принимала участие в показательных выступлениях, которые проходили на авиасалоне в Китае. В воскресенье группа возвращалась на базу в России, поэтому и попала в поле видения жителей Тюмени. Редакция отметила также, что накануне истребители Су-57 также были замечены в небе над Новосибирском.

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» Кубинка в своем телеграм-канале сообщила, что летчиков торжественно встречали в Китае. Мероприятие началось с вручения цветов и завершилось этой же церемонией. Представители китайской группы были настроены по отношению к россиянам тепло и добродушно, указано в сообщении. Маршрут передвижения истребителей в небе над Россией не указан, однако факт присутствия российских летчиков в Китае подтвержден.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет компании DHL упал в Вильнюсе на жилой дома.