Грузовой самолет компании DHL упал на жилой дома в Вильнюсе

Грузовой самолет DHL потерпел крушение на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту и упал на жилой дом. Об этом эфире национального радио LRT рассказал представитель аэропорта Марюс Зелянюс.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали члены экипажа, находившиеся на борту.

Зелянюс сообщил, что на борту самолета находились два пилота и два сотрудника компании DHL. Один из пилотов был спасен, однако дальнейшая судьба остальных членов экипажа пока остается неизвестной.

Пожарные и спасательные службы работают на месте крушения. Не исключено, что в момент падения самолета в доме могли находиться люди. В настоящее время проводится проверка на предмет наличия гражданских лиц в здании.

Самолет следовал в Вильнюс из Лейпцига. Причины происшествия пока не установлены. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств крушения.

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