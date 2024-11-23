ISW: РФ повторно применит «Орешник» против Украины в ближайшие несколько дней

Армия России осуществить повторный пуск новой баллистической безъядерной ракеты «Орешник» по территории Украины в ближайшее время, предположил британский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты связывают возможную атаку с тем, что с 23 по 24 ноября Россия намерена была закрыть часть своего воздушного пространства. Первый запуск «Орешника» стал одной из главных обсуждаемых тем на Западе и США, считают аналитики ISW. Лидеры некоторых стран отмечают, что новое оружие — не настолько уникальное. Однако тема стала резонансной.

«В ближайшие дни Россия может дополнительно провести испытательные запуски тех же или аналогичных баллистических ракет, чтобы добиться такого же риторического эффекта», — предположил британский Институт изучения войны (ISW).

Кроме того, аналитики располагают информацией, что Северная Корея передала Армии России военнослужащих для помощи в выполнении боевых заданий в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что эксперты и журналисты Daily Mail посчитали, сколько времени понадобится для атаки объекта в любом городе Европы новой российской ракетой.