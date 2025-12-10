Итоги осени-2025 от «Авито Работа»: зарплаты в рабочих профессиях в Подмосковье растут на десятки процентов

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков рассказал REGIONS, что по итогам осени 2025 года средние зарплатные предложения в Московской области в вакансиях сварщиков составили 173 587 руб., а швей — 95 тыс. руб.

Согласно данным исследования, средние зарплаты сварщиков в регионе выросли на 38%. Аналитики сравнивали данные осенних месяцев 2025 и 2024 года. Число вакансий также выросло — на 44% год к году . Показатели соискательской активности увеличились на 22%.

Аналитики обратили внимание, что вакансий для швей в 2025 году было опубликовано на 96% больше, чем в 2024 году. Специалисты анализировали данные за период с сентября по ноябрь. Соискательская активность увеличилась на 6%. Средние зарплатные предложения достигли более 95 тыс. руб., что на 2% превышает прошлогодние данные.

«Сварщики при этом вошли в топ-3 востребованных квалифицированных рабочих по числу опубликованных вакансий. На первом месте минувшей осенью оказались монтажники, на втором — сварщики, на третьем — слесари», — сообщил Кучеренков.

Эксперт Кучеренков отметил, что указанные данные получены на основании статистических сведений. На практике же специалисты могут получать различные дополнительные выплаты, в том числе бонусы и премии. На рынке труда наблюдается дефицит кадров, поэтому работодатели заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров.

Анализ рынка труда Подмосковья за июль-сентябрь 2025 года показал значительный рост вакансий с предложением обучения для ключевых рабочих профессий. Исследователи фиксируют, что число предложений для сварщиков с условием профессиональной подготовки возросло на 73% в годовом сопоставлении. У швей этот прирост составил 39%, что также свидетельствует о растущем спросе на данные специальности со стороны работодателей региона.

